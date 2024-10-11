Шаг, предпринятый Всемирным банком, поможет выполнить обязательства стран G7 предоставить Украине до конца года до 50 млрд долларов дополнительного финансирования.

Всемирный банк одобрил создание фонда финансового посредничества (FIF) для поддержки Украины.

Такое решение принял Исполнительный совет Всемирного банка, сообщает Reuters. Ожидается, что взносы в фонд сделают Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. При этом единственный голос "против" во время голосования поступил от России.

Фонд, которым будет руководить Всемирный банк, поможет выполнить обязательства стран G7 предоставить Украине до конца года до 50 млрд долларов дополнительного финансирования.

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Журналисты добавили, что суммы, которые предоставят США, Япония и Канада, еще уточняются, но они будут обеспечены процентами от замороженных российских активов:

Голосование Всемирного банка состоялось на следующий день после того, как представители Европейского Союза согласились предоставить Украине до 35 млрд евро от замороженных активов российского центрального банка.

Финансовая помощь для Украины

10 октября сообщалось, что Вашингтон готовится присоединиться к кредиту в размере 50 млрд долларов США Киеву, согласованному лидерами G7 в июне, даже без продления периода санкций ЕС.

9 октября Евросоюз согласовал кредитный пакет помощи Украине на общую сумму в 35 млрд евро на следующий год. В то же время послы так и не смогли договориться об увеличении периодов времени, на которые пролонгируются уже введенные санкции против российского Центробанка.

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