Но не смог принять принципиальное решение по антироссийским санкциям.

Евросоюз согласовал кредитный пакет помощи Украине на общую сумму в 35 миллиардов евро на следующий год. Об этом на платформе Х сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что согласовали пакет помощи на 35 миллиардов евро для Украины на 2025 год", - написал он.

Йозвяк добавил, что вместе с тем послы так и не смогли договориться об увеличении периодов времени, на которые пролонгируются уже введенные санкции против российского Центробанка. Сейчас санкции приходится каждые полгода продлевать на следующие 6 месяцев. Есть предложение продлевать санкции на срок сразу в 36 месяцев, то есть оперировать трехлетними периодами санкций. Однако Венгрия выступает против.

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Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, в прошлом году доходы крупнейшей корпорации РФ "Газпром", которая принадлежит Кремлю, значительно упали. Это произошло в результате санкций ЕС и введенного налога на непредсказуемые доходы.

Также мы рассказывали, что Лондон обвинил РФ в применении химического оружия против Украины и ввел новые санкции. В санкционный список Лондон включил войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, а также их начальника Игоря Крылова. Под санкции попали 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны России, которые, по данным британского правительства, причастны к разработке химического и биологического оружия.

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