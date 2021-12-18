Вероятно, Украина планирует направить эти средства, в частности, на реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая термомодернизация".

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.

Как сообщается на сайте, эти средства будут использованы в поддержку критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Отмечается, что этот заем является вторым из двух траншей на восстановление экономики. Первый заем на сумму 350 миллионов долларов США был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство.

"Заем на политику развития является частью усиленной поддержке Всемирного банка в Украине, направленной на преодоление последствий COVID-19, и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", утвержденного 10 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства экономики Юлия Свириденко сообщала, что Украина планирует получить кредит в 300 млн евро от Всемирного банка на реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая термомодернизация".

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Автор: Екатерина Гирнык