Деньги направят прежде всего на финансирование проекта "Энергетическая независимость".

Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов евро на повышение энергоэффективности.

Об этом после встречи с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи сообщила первый вицепремьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

"Уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка рассмотрит выделение Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй займ на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены прежде всего на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - написала Свириденко.

По словам министра, программа термомодернизации жилья должна уменьшить энергопотребление и затраты на энергоносители.

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"Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%. Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 тыс. многоквартирных домов по всей стране", - отметила она.

Министр сообщила, что сейчас они совместно готовят системный документ о направлениях сотрудничества.

"Речь идет о Стратегии партнерства на 2022 – 2026 годы. В фокусе – экономическое развитие Украины, макрофинансовая устойчивость, внедрение электронного правительства и цифровизации, расширение экспортных рынков и конкурентоспособности украинских "зеленых" технологий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов на помощь с вакцинацией от коронавируса.

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Автор: Людмила Жерновская