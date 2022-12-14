Деньги пойдут на покрытие основных расходов государства.

Европейский парламент одобрил выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Решение приняли несмотря на вето от Венгрии.

В сообщении Европейского парламента указано, что депутаты согласовали измененный регламент, который позволил выделить Украине пакет финансовой помощи. Ранее это решение пыталась блокировать Венгрия, наложила вето.

Средства предоставляются на льготных условиях под проведение реформ. Деньги предназначены для основных госуслуг, в том числе для больниц, школ, а также на обеспечение жильем.

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"Деньги также помогут сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", - говорится в сообщении.

18 миллиардов для Украины - что известно

10 декабря Совет Евросоюза одобрил пакет финансовой помощи для Украины на следующий год.

Сначала Венгрия заблокировала этот пакет поомщи, но позже Будпешт снял свое вето в обмен на определенные привилегии.

13 декабря стало известно, что все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году - по 1,5 млрд евро ежемесячно.

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