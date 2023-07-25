В сообщении, которое приходит пользователю, есть вложение, содержащее файлы и архивы с названиями "счета / оплаты".

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA за последние 10 суток зафиксировала уже третью кибератаку группировки UAC-0006 с использованием писем на тему "счета / оплаты".

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram, в сообщении, которое приходит пользователю, есть вложение, содержащее файлы и архивы с названиями вроде: "Платежная инструкция ИНН и выход из реестра", "Извлечение из реестра от 24.07.2023г_код документа...", и тому подобное.

Отмечается, что открытие пользователем таких файлов приведет к загрузке и запуску вредоносной программы SmokeLoader. Для массового распространения электронных писем злоумышленники используют ботсети в более тысячи компьютеров.

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"Активизация группировки UAC-0006 может привести к повышению количества случаев мошенничества с использованием систем дистанционного банковского обслуживания", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи подчеркнули, что руководителям предприятий и бухгалтерам необходимо обратить внимание на усиление защиты автоматизированных рабочих мест, предназначенных для формирования, подписания и отправки платежей путем применения программных средств защиты.

Также необходимо обратиться к системным администраторам для ограничения возможности запуска штатных утилит (wscript.exe, cscript.exe, powershell.exe, mshta.exe) и фильтрации исходных информационных потоков.

Кроме того, специалисты CERT-UA отметили, что активность группы UAC-0006 является финансово мотивированной и осуществлялась с 2013 года по июль 2021 года. В мае 2023 года злоумышленники возобновили свою деятельность.

"Типичный злонамеренный замысел заключается в поражении бухгалтерских ЭВМ, с помощью которых осуществляется обеспечение финансовой деятельности; похищении аутентификационных данных (логин, пароль, ключ / сертификат) и создании несанкционированных платежей", - добавили в Госспецсвязи.

Война в Украине и российские хакеры

По состоянию на 14 июня 2023 года сразу несколько европейских стран заявили о том, что они страдают от российской деятельности.

17 июня связана с Россией группа хакеров Cl0p совершила массированную атаку, после чего Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки получило требования выкупа.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины отмечают, что российские хакеры продолжают охотиться на персональные данные украинцев. Фишинг остается излюбленной тактикой хакеров страны-агрессора.

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