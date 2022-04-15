Киев оставит тарифы на горячую воду на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.
Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил после состоявшегося сегодня заседания Киевского городского совета.
"Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошлого отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их!", - сказал Кличко.
Он отметил, что дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цен на газ, которые установят на уровне государства.
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