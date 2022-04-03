Текущий годовой тариф на газ для населения закончит свое действие 30 апреля.

Компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала возможность введения новых годовых тарифов на газ после окончания действующего тарифа 30 апреля.

Как сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook, "компания работает над тем, чтобы презентовать больше предложений на рынке, и информация относительно новых тарифов пока неизвестна".

В то же время в компании попросили потребителей газа по возможности передавать показатели счетчиков и оплачивать предоставленные услуги.

"Мы просим всех клиентов по возможности передать данные до 5 апреля, чтобы в ваших квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа", - говорится в сообщении.

Передавать показания счетчика нужно, как и раньше, облгазу.

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