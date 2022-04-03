Компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала возможность введения новых годовых тарифов на газ после окончания действующего тарифа 30 апреля.
Как сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook, "компания работает над тем, чтобы презентовать больше предложений на рынке, и информация относительно новых тарифов пока неизвестна".
В то же время в компании попросили потребителей газа по возможности передавать показатели счетчиков и оплачивать предоставленные услуги.
"Мы просим всех клиентов по возможности передать данные до 5 апреля, чтобы в ваших квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа", - говорится в сообщении.
Передавать показания счетчика нужно, как и раньше, облгазу.
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