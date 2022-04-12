На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, санкции, которые были введены в отношении РФ ударили по экономике страны-оккупанта.
Россия ожидает снижение своего ВВП по итогам 2022 года как минимум на 10%. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщает Коммерсантъ.
"По официальному прогнозу, будет свыше 10% снижения", — заявил чиновник.
Снижение ВВП повлияет на бюджет России и выполнение законов о бюджете.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.
- 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.
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