Бизнесмен заверил, что не может повлиять на российского диктатора Путина, поэтому санкции против себя считает несправедливыми.

Российский олигарх, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман заявил, что не понимает целесообразности введения санкций против российских миллиардеров, поскольку бизнесмены якобы не имеют никакого влияния на руководство страны.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Олигарх пожаловался, что из-за санкций его банковские карты заморожены. Фридман заметил, что на "разумные" расходы в размере 2,5 тыс фунтов в месяц он должен просить разрешения.

"Не знаю как жить. На самом деле не знаю", – сказал Фридман.

По его мнению, в ЕС не понимают, как работает система власти в России.

"Если те, кто принимают решения в Евросоюзе, думают, что я могу пойти к господину Путину и попросить остановить войну, и это сработает, то мы в большой беде. Это значит, что эти люди не понимают, как работает Россия. Это угроза будущему", - заявил Фридман.

Олигарх заверил, что личная встреча бизнесменов с президентом РФ, которая состоялась 24 февраля, не свидетельствует о влиянии и не должна быть поводом для санкций.

"Дистанция между Путиным и всеми остальными в силовой иерархии – как между Землей и космосом. Сказать что-то Путину против войны, кто бы это ни был, было бы самоубийством", – сказал Фридман.

Также бизнесмен заявил, что не избавился от российских активов, поскольку чувствует эмоциональную связь с бизнесом, который "выстроил из первого кирпичика".

Михаил Фридман - российский олигарх и банкир. Его считают одним из олигархов "семибанкирщины" времен президентства Бориса Ельцина, которая имела большое влияние на политические решения Кремля.

Фридман родился на западе Украины. До 17 лет он жил в Украине, а его родители до сих пор живут во Львове. Forbes оценивает его состояние в 15,5 млрд долл. Фридмана считают 11-м в списке самых богатых жителей Британии.

Как ранее сообщал УНИАН, Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решение Владимира Путина воевать с Украиной.

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.

В свою очередь в Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

После начала полномасштабной войны России против Украины курс рубля упал. В понедельник, 7 марта, он обновил исторический минимум – 140 за доллар. Стоимость евро превысила 150 рублей.

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