После 33 лет работы в России международная юридическая компания Baker McKenzie уходит с российского рынка.
Решение было принято после военного вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении Baker McKenzie.
"Мы осуждаем российское вторжение в Украину... Мы не будем действовать от имени каких-либо физических или юридических лиц, которые контролируются или напрямую связаны с российским государством и/или действующим режимом в любой точке мира", — отметили в компании.
В заявлении Baker McKenzie говорится о том, что подразделения в Москве и Санкт-Петербурге станут отдельной независимой юридической компанией.
Baker McKenzie:
Baker McKenzie — международная юридическая фирма, основанная Расселом Бейкером и Джоном МакКензи в Чикаго в 1949 году. По состоянию на август 2015 года у нее было 77 офисов в 47 странах, в которых работало более 5600 юристов. Baker McKenzie открыла офис в Москве 33 года назад в 1989 году. В РФ работает 130 юристов компании.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.