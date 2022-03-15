Baker McKenzie выступила с осуждением российской агрессии в отношении Украины.

После 33 лет работы в России международная юридическая компания Baker McKenzie уходит с российского рынка.

Решение было принято после военного вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении Baker McKenzie.

"Мы осуждаем российское вторжение в Украину... Мы не будем действовать от имени каких-либо физических или юридических лиц, которые контролируются или напрямую связаны с российским государством и/или действующим режимом в любой точке мира", — отметили в компании.

В заявлении Baker McKenzie говорится о том, что подразделения в Москве и Санкт-Петербурге станут отдельной независимой юридической компанией.

Baker McKenzie:

Baker McKenzie — международная юридическая фирма, основанная Расселом Бейкером и Джоном МакКензи в Чикаго в 1949 году. По состоянию на август 2015 года у нее было 77 офисов в 47 странах, в которых работало более 5600 юристов. Baker McKenzie открыла офис в Москве 33 года назад в 1989 году. В РФ работает 130 юристов компании.

Война против Украины: