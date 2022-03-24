Это позволит усилить давление на агрессоров и достичь максимального эффекта от уже введенных санкций.

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко обратился к центробанкам Канады, Японии, Великобритании, США, Швейцарии и Европейского центрального банка с призывом пересмотреть и разорвать корреспондентские отношения со всеми банками России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Мы высоко ценим международную поддержку, которую уже получили. Однако считаем, что пересмотр и расторжения корреспондентских отношений со всеми российскими и белорусскими банками позволит усилить давление на агрессоров и достичь максимального эффекта от уже введенных санкций", – отметил Шевченко.

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