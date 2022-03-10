Необходимо усилить международное давление на страну-агрессора в финансовой сфере, отметили в Нацбанке.

Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами российской платежной системы "Мир" на территории этих стран.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности речь идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также невозможности их использования в сфере электронной коммерции и во время совершения P2P-переводов.

Отмечается, что такое обращение обусловлено необходимостью усиления международного давления в финансовой сфере на страну-агрессора.

"Национальный банк стремится добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора. Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено. Именно поэтому мы очень рассчитываем на поддержку наших инициатив международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран мира, в частности государства-члены Евросоюза, решили наказать власти РФ за широкомасштабную агрессию новыми санкциями.

В частности, с 12 марта "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк"," Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" и "ВЭБ.РФ" должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

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