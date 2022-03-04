Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,4 млрд грн.

По состоянию на 4 марта на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, в целом было перечислено более 7,8 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих других стран мира).

Так, более 765 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,4 млрд грн, в частности на нужды Национальной гвардии – 450 млн грн, Национальной полиции – 850 млн грн, Министерства обороны – 3,7 млрд грн, Государственной пограничной службы – 420 млн грн.

Сейчас остаток средств на спецсчете составляет 2,4 млрд грн.

Война против Украины: