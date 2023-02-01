Коррупционные скандалы – довольно неприятная вещь. Адвокаты украинской власти часто вспоминают, что коррупция есть во всех странах, даже в Америке и Европе. Могу с этим согласиться. К сожалению, это интернациональное явление. Впрочем, в Украине особый случай, потому что сейчас война. И также у нас очень маленькая экономика.

В благоприятном для нас 2021 году номинальный ВВП Украины достигал 200 млрд долларов США. Это примерно 0,20704% от мирового ВВП. Война привела к колоссальному спросу со стороны нашей страны на вооружение или, говоря экономическим языком, – на основные средства для нужд безопасности. Влитые в нас 40 млрд долларов, и еще столько же или больше для военных нужд, и 3-4 годовых ВВП 2021 года на восстановление, означают, что внутренних ресурсов даже для вооружения, не говоря о восстановлении, у нас нет.

Украина становится дорогим проектом для западных партнеров. Однако вопрос не в цене проекта, а в этике отношений.

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Представьте, что в Украину взыщут кредиты, гранты, конфискованные активы страны-агрессора в качестве репараций, и тут окажется, что часть этих активов не доходит по назначению, а оседает в карманах чиновников, их родственников, патронов и просто влиятельных леди и джентльменов. Эти "господа" начинают вывозить полученное из страны, покупать дома на Кипре и Лазурном побережье, дорогие авто и так далее. "Вот так помощь", – скажут наши партнеры после нескольких траншей…

Сам факт коррупционных скандалов может существенно снизить пыл американцев и европейцев помогать Украине

Поэтому не так важно, разворовываются ли средства из украинского бюджета, полученные за счет национальной (микроскопической в глобальном масштабе) экономики, или непосредственно из помощи. Сам факт коррупционных скандалов может существенно снизить пыл американцев и европейцев помогать Украине. Думаю, что на военной помощи это мало отразится, а вот на темпы экономического восстановления может повлиять очень сильно.

Следует также понимать, что коррупционные схемы в воюющей стране будут повышать непродуктивный отток капитала из нее. И здесь призывы не вывозить средства, а быть "коррупционным патриотом", не сработают. Депутат Вася, который патриотично купит избушку у Родины матери в Печерском районе за 10 млн долларов, даст эти 10 млн наличных (условно) экс-депутату времен Януковича, который их вывезет из страны, и, возможно, в западном направлении.

Такой непродуктивный отток капитала будет раздражать наших партнеров. Поэтому экономически Украина не может позволить себе засилье коррупции. То есть, мало выиграть войну, надо уже сейчас позаботиться о том, чтобы после победы не остаться на руинах.

Масштабы нашей экономики не позволяют мечтать о скором восстановлении: как бы вы не "выдирали перья украинского гуся" (по 2% или 5%), однако масштабы экономики без фундаментальной внешней поддержки нам не позволят быстро восстановиться.

Проблема коррупции несет больше рисков, чем кремлевские консервы в правительстве и в парламенте

Таким образом, ни по масштабам экономики, ни по этике отношений с нашими партнерами мы не можем позволить себе заметное перераспределение ВВП в пользу коррупционного сегмента. Поэтому власти стоит особое внимание уже сейчас уделить двойной системе контроля за:

расходами из бюджета;

расходами Минобороны;

расходами госбанков и госкомпаний;

сметой административных расходов НБУ и так далее.

Как говорится, чтобы потом не было недоразумений. Думаю, что проблема коррупции несет больше рисков, чем кремлевские консервы в правительстве и в парламенте, хотя, как показывает практика, одна тема может кормить другую.

Виталий Шапран,финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков