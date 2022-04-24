Bank of America - крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Bank of America начал закрывать счета консульств России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Одно время блокировался даже выезд из посольства", - сказал Антонов.

Bank of America:

Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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