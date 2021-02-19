Это около 10% от ВВП, произведенного Украиной в 2014-2018 годах.

Экономики Донецкой и Луганской областей по итогам 2014-2018 годов потеряли более 50 миллиардов долларов из-за агрессии России и последующей потере территорий, людей, активов, миграции и разрыва цепочек стоимости.

Читайте такжеМеждународные эксперты назвали стоимость восстановления ДонбассаОб этом сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на свое исследование.

"По оценке Центра экономической стратегии, недопроизведенная добавленная стоимость составила более 50 млрд долл. (соответственно 1,2 триллиона гривень) за 2014-2018 годы, из которых 13,5 миллиарда долларов США только в 2018 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это около 10% от ВВП, произведенного Украиной за эти 5 лет.

Пресс-служба подчеркнула, что эти расчеты включают только недопроизведенную добавленную стоимость.

"Они не учитывают потери активов, которые были уничтожены или сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ, который привел к падению экономики всех регионов", - сказано в сообщении.

Минимальная оценка потерь от войны

Согласно сообщению, настоящие потери намного выше, и показатель в 1,2 триллиона гривень за 5 лет может считаться только нижней границей.

Также сообщается, что если бы годовое изменение валового регионального продукта (ВРП) Донецкой и Луганской областей было в среднем такое же, как в других регионах Украины, то ВРП этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 миллиардов гривень, а не 227 миллиардов гривень, то есть потери составили около 367 миллиардов гривень, или 13,5 миллиарда долларов.

Расчеты были сделаны в рамках проекта "Поддержка Стратегии трансформации экономики Донбасса", который финансируется посольством Великобритании в рамках Фонда эффективного управления.

Что этому предшествовало

В мае прошлого года "Восточная правозащитная группа" представила отчет, согласно которому за шесть лет оккупации Донбасса с украинских шахт было вывезено угля на сумму 4,7 миллиарда долларов.

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Автор: Павел Степанец