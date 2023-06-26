Ранее фонд составлял около 7,9 миллиарда евро, а теперь - более 12 миллиардов.

Совет министров Европейского Союза по иностранным делам на 3,5 миллиарда евро увеличил общий финансовый рубеж Европейского фонда мира, через который, в том числе, выделяется военная помощь Украине.

"Сегодня Рада приняла решение об увеличении общего финансового предела Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро на основе предварительного соглашения от 20 марта 2023 года", - сообщается 26 июня на сайте Совета ЕС.

Министры подняли финансовый потолок фонда на встрече в Люксембурге. Ранее фонд составлял около 7,9 миллиарда евро, а теперь - более 12 миллиардов.

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Отмечается, что данное решение направлено на обеспечение финансовой стабильности и предсказуемости Европейского фонда мира в долгосрочной перспективе. Также оно должно сохранить его глобальный географический масштаб, способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них.

"Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - говорится в сообщении.

Европейский фонд мира - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, накануне принятия данного решения высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности заявил, что новый транш для Украины при этом не утвердят: "Еще нет согласия между государствами-членами".

Отмечалось, что Венгрия продолжает блокировать выделение еще одного транша фонда в размере 500 миллионов евро для Украины.

Будапешт заявил, что не снимет блокировку, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка компаний, которых он считает "международными спонсорами" войны России в Украине.