Новый пакет военной помощи оценивается в 110 миллионов австралийских долларов.

Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью около 110 млн австралийских долларов (73,5 млн долларов), куда войдут бронетранспортеры и машины спецназначения. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, пишет Reuters.

С учетом нового пакета общий объем австралийской помощи Украине составит уже 790 млн австралийских долларов, из которых 610 млн – это военная поддержка. По словам премьера, новый пакет среди прочего включает 28 бронетранспортеров M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и аморальной войны России", — сказал Альбанезе.

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По его словам, этот пакет помощи никак не связан с вооруженным мятежом наемников "Группы Вагнера" в России. Над предоставлением этого пакета австралийские власти работали уже некоторое время.

Альбанезе также сообщил, что Австралия продлит беспошлинный режим импорта украинских товаров еще на 12 месяцев, чтобы поддержать экономику Украины.

Бронетранспортеры М113

M113 — американский бронетранспортёр, разработанный в конце 1950-х и серийно выпускавшийся с 1960 года. Длительное время оставался основным бронетранспортёром США, пока его постепенно не начала вытеснять БМП "Брэдли". М113, в значительных количествах поставлялся в другие страны и активно использовался во множестве вооружённых конфликтов.

Машина морально устарела. Ее броня обеспечивает защиту только от стрелкового оружия и до определенной степени от осколков. Бронетранспортер вооружен только 12,7-мм пулемётом M2HB.

Такие характеристики не позволяют использовать М113 как полноценную БМП для поддержки пехоты на поле боя. Однако, благодаря гусеничному шасси, машина обладает неплохой проходимостью и может использоваться для доставки пехоты к переднему краю.

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