Также Украина сократила отрицательное сальдо на 3,97 миллиарда долларов США, то есть более чем вдвое.

В октябре экспорт из Украины достиг 4,69 миллиарда долларов, что на 10,41% больше, чем в сентябре.

Читайте такжеРоста украинской экономики на 4,6% в 2021 году ожидать не стоит – эксперты

Об этом сообщает в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В течение октября экспорт из Украины составил 4,69 млрд долларов США. Это + 10,41% к сентябрю 2020 и +1,31% к октябрю 2019 года", - написал он.

В то же время за 10 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт упал на 4,82%, а импорт - на 12,21%.

"Еще одна из позитивных новостей - мы сократили отрицательное сальдо на 3,97 миллиарда долларов США, то есть более чем вдвое", - добавил Тарас Качка.

Накануне советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа сообщил, что в этом году динамика экспорта агропродукции соответствует уровню прошлого года. А вот что касается импорта, то он растет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН