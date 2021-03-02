Дефицит торговли товарами вырос в 1,5 раза, а профицит торговли услугами в 4 раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь 2021 года сведен с профицитом 260 миллионов долларов против дефицита в 32 миллиона долларов годом ранее.

Читайте такжеУкраинских экспортеров в страны ЕС становится все больше - ШмыгальКак сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос в 1,5 раза - со 155 миллионов долларов до 230 миллионов долларов.

Также сообщается, что профицит внешней торговли услугами вырос в 4 раза – со 123 миллионов долларов до 490 миллионов долларов.

Справка УНИАН.

По оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2020 год сведен с дефицитом 1,677 миллиарда долларов против дефицита в 12,5 миллиарда долларов годом ранее.

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Автор: Екатерина Жирий