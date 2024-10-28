По словам заместителя министра экономики - торгового представителя Украины, соответствующие переговоры уже ведутся.

Учитывая войну, украинский бизнес нуждается в послаблении по работе европейской углеродной пошлины CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), которая будет полноценно запущена с 2026 года. И это уже является предметом переговоров с Евросоюзом. Об этом рассказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка на круглом столе в GMK Center.

"Наши переговоры с Евросоюзом (по СВАМ) не будут такими же воинственными, как с Индией, поскольку мы будем искать сбалансированную интеграцию в ЕС. В конструктивном диалоге возможно принятие решений, которые учитывают ситуацию украинских производителей. Кроме того, мы тоже понимаем, насколько CBAM является шатким с точки зрения торгового права, и это дает нам дополнительную возможность договориться с ЕС", - говорит Качка.

Он уточнил, что еще летом были проведены переговоры о предоставлении Украине waiver-у (исключение из-под действия CBAM), и сейчас этот процесс продолжается.

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"Сейчас есть понимание, что это должно быть инициированное Еврокомиссией решение. Мы надеемся, что новый состав Еврокомиссии запустит это решение. Открытым остается вопрос содержания этого решения: здесь надо четко отметить, что ни Украина не будет запрашивать, ни ЕС не будет предлагать полное отложение применения элементов CBAM для Украины. Скорее всего waiver будет ориентирован на наши планы по внедрению системы торговли выбросами и внедрение системы CBAM на внешних границах, то есть к импорту из третьих стран. Об этом собственно и будет диалог в ноябре", - пояснил Качка.

В то же время, как отметил эксперт, ведутся переговоры и по финансированию ЕС экологических проектов.

"Мы общались с будущим комиссаром по вопросам бюджета ЕС, и понимаем, каким образом будет осуществляться финансирование Украины на следующие 7 лет. Роль ЕС для нас будет ключевой, поскольку без гарантий Евросоюза мы вряд ли сможем получать доступ к финансированию модернизации производства тех товаров, которые подпадают под CBAM", - резюмировал Качка.

Напомним, главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко ранее заявил, что прямые потери от CBAM для украинской экономики будут расти каждый год, и достигнут $1,44 млрд. Поэтому власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной и неспровоцированной ситуацией, имеющей разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры". Украина же уже три года находится в состоянии полномасштабной войны.