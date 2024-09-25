Отмечается, что бизнес в Украине находится в сложной ситуации, которая усугубляется проблемами, связанными с мобилизацией и бронированием.

Работодатели в Украине столкнулись с кадровым дефицитом. Главной причиной сложившейся ситуации стала полномасштабная война Российской Федерации против Украины, а также ряд вытекающих проблем.

Крупные компании независимо от сферы деятельности признали, что пока что не столкнулись с серьезными кадровыми проблемами, но готовятся к ним. Это следует из анализа рекрутингово-аналитической компании Talando Ukraine и ее иследования кадрового кризиса украинского бизнеса в 2022–2024 гг.

Группа "Агропросперис"

За годы полномасштабной войны компания увеличила свой штат на 400 человек - до войны у них было 3200 сотрудников, а теперь 3600. При этом в компании назвали главную проблему – сложность замены высококвалифицированного специалиста в случае его мобилизации.

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В "Агропросперис" поддерживают идею экономического бронирования, которое позволит им сохранить необходимое количество сотрудников. При этом в компании положительно относятся к идее набора женщин на свободные вакансии, в частности, трактористами. Тут возникает другая проблема – в связи с особенностями бизнеса сотрудник на этой позиции должен уметь управляться с различной техникой, а на обучение необходимо около двух лет.

JYSK Ukraine

В компании связывают кадровые проблемы с миграцией, вызванной боевыми действиями. В начале полномасштабной войны многие сотрудники выехали за границу, но сейчас в компании не ощущают критического дефицита. Что касается бронирования сотрудников, то в JYSK Ukraine хоть и считают, что нынешняя система бронирования удовлетворительная, но компании мало отведенного процента, чтобы забронировать всех необходимых специалистов, поэтому они поддерживают идею экономического бронирования.

Если крупный бизнес относительно легко справляется с вызовами, которые принесла война, в том числе с кадровым дефицитом, то совсем другая ситуация в компаниях поменьше. Мелкий бизнес не может конкурировать с крупным по уровню зарплат, а численность сотрудников в случае мобилизации падает до критического низкого уровня, что приводит к закрытию бизнеса. При этом забронировать сотрудников фактически невозможно, а экономическое бронирование, если рассматривать нынешние предложения, слишком дорого обойдется.

Сергеевский продукт

Компания насчитывает лишь 30 человек. При этом важную часть работников составляют водители – мужчины, которые знают местность и могут носить ящики с хлебобулочными изделиями, которые весят по 15-20 кг. В этом случае мобилизация просто парализует работу пекарни, что приведет к резкому сокращению производства, убыткам и увольнениям оставшихся сотрудников. Замена водителей-мужчин женщинами для компании нецелесообразно из-за достаточно сложных условий труда. При этом в компании обратили внимание на крайне сложные и непрозрачные условия бронирования для ФЛП.

Швейное производство Богдана Шпака

Стоит отметить, что полномасштабная война создала кадровые проблемы даже для тех компаний, где почти весь персонал женщины. Ярким примером является швейное производство Богдана Шпака, где промышленные площади позволяют набрать 50 человек, но сейчас рабоатют лишь 20. Из-за нехватки кадров компании пришлось отказаться от ряда проектов, а значит и от прибыли, которую они могли принести.

В легкой промышленности и раньше были проблемы с кадрами, но война усугубила эту ситуацию. Многие женщины выехали за границу, спасая свои жизни и жизни своих детей. На данный момент половина сотрудниц предприятия – это ВПО из Харьковской и Донецкой областей, а средний возраст – более 45 лет.

Война усугубила старые проблемы и принесла новые фактически во все сферы деятельности. Крупный бизнес проще реагирует на кадровые вызовы предлагая выше зарплаты и обучение для новых сотрудников, хотя технологический процесс и условия труда не всегда позволяют набирать на вакантные места женщин, пенсионеров или участников боевых действий. Более мелким компаниям сложнее справляться с кадровым дефицитом, а некоторым даже приходится закрываться. Но даже в таких условиях работодатели неохотно рассмаривают возможность набирать на вакантные позиции иностранцев, хотя и допускают такую возможность.

Справка УНИАН. Опрос проводился путем общения на онлайн-встрече через мессенджеры Google Meet и Zoom, а также в письменном формате путем анкетирования в Google Form/Google Docs.

Всего в исследовании приняли участие 14 компаний. Для обеспечения разнообразия и сбалансированности исследования выбрали работающие в Украине компании из различных отраслей экономики и регионов, разного масштаба.

Период проведения исследования - с июня по июль 2024 года.

Цель исследования: проанализировать обострение в 2022-2024 годах кризиса на рынке труда Украины и текущие кадровые проблемы украинского бизнеса, выявить и систематизировать приведшие к этому факторы.

Кадровый дефицит в Украине - последние новости

Согласно прогнозу Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек.

По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 миллиона человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 миллиона человек.

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