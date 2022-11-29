Впервые с начала полномасштабной войны начали увеличиваться срочные вклады в гривне, а срочные вклады в иностранной валюте возобновили рост впервые с времен коронокризиса.

В третьем квартале текущего года банковский сектор в дальнейшем адаптировался к кризисным условиям, банки поддерживали работу сети и стремительно восстанавливали деятельность отделений в освобожденных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Ликвидность системы росла благодаря дальнейшему притоку средств клиентов. Впервые с начала полномасштабной войны начали увеличиваться срочные вклады в гривне, а срочные вклады в иностранной валюте возобновили рост впервые с времен коронокризиса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ожидаемо выросла доля неработающих кредитов, заметнее всего в розничном сегменте. Несмотря на значительные отчисления в резервы, банковский сектор получил квартальную прибыль после убыточного первого полугодия. Объемы активов банков превысили довоенный уровень, в то же время кредитный портфель сократился.

"Июньское повышение учетной ставки НБУ стимулировало банки в течение III квартала поднимать ставки по вкладам как физических лиц, так и бизнеса. Вместе со стоимостью привлечений шли вверх и ставки по кредитам. Объем гривневых средств физических лиц увеличился на 2,7%, преимущественно за счет роста остатков на счетах в государственных банках. Объем валютных розничных депозитов почти не изменился", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, повышение депозитных ставок способствовало восстановлению прироста срочных средств населения, их объем вырос на 2,2% впервые с начала войны. Разрешение НБУ покупать валюту для открытия срочных валютных вкладов способствовало их росту на 5,9% в долларовом эквиваленте.

"Банковский сектор за ІІІ квартал получил 12 млрд грн прибыли. Эта прибыль позволила компенсировать убытки первого полугодия, поэтому финансовый результат за 9 месяцев положительный – 7,4 млрд грн. Причиной прибыльности стало сохранение высокой операционной эффективности. Процентные доходы банков в дальнейшем росли, комиссионные доходы постепенно восстанавливаются, положительные результаты от переоценки валюты и ценных бумаг существенно увеличили совокупный финансовый результат", - добавили в пресс-службе регулятора.

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Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2022 года платежеспособные банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли, что почти в 7 раз меньше за соответствующий прошлогодний период (51,4 млрд грн).

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