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В Украину прибыл груз с костюмами биозащиты - Минздрав

15:06, 17 мая 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова. 

"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам. Там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - сказал он. 

Степанов также напомнил, что на прошлой неделе "Нафтогаз Украины" привез в Украину большой груз с медицинским оборудованием, в том числе с защитными костюмами. Эти костюмы уже распределены и отправлены в 98 больниц по всей стране. 

Напомним, в Украине в течение суток обнаружили 433 зараженных коронавирусом, всего инфицировались 18 291 человек.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 17 мая в Украине также зафиксировано 514 летальных случаев, 5116 пациентов выздоровели. 

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