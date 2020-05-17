В Украину прибыл груз с костюмами биозащиты - Минздрав

Уже завтра их планируют начать передавать больницам.

В Украину привезли партию одноразовых костюмов биозащиты.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова.

"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам. Там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - сказал он.

Степанов также напомнил, что на прошлой неделе "Нафтогаз Украины" привез в Украину большой груз с медицинским оборудованием, в том числе с защитными костюмами. Эти костюмы уже распределены и отправлены в 98 больниц по всей стране.

Напомним, в Украине в течение суток обнаружили 433 зараженных коронавирусом, всего инфицировались 18 291 человек.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 17 мая в Украине также зафиксировано 514 летальных случаев, 5116 пациентов выздоровели.