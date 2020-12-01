Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

С 1 декабря 2020года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 197 гривень до 2 270 гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, в сообщении отмечается, что для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер помощи составит: пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных человек, при 100% утраты трудоспособности) - 38 590 гривень; семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 227 тысяч гривень; иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 45 400 гривень.

Ранее эти выплаты составляли 37 349 гривень, 219 700 гривень и 43 940 гривень соответственно.

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Автор: Леся Лещенко