Собственники жилья будут выплачивать налог, если площадь жилья превышает установленный показатель.

С 1 июля в Украине владельцы жилья будут выплачивать новый налог на недвижимость. Выплаты также называют "налогом на роскошь", поскольку платить придется за жилье с площадью больше установленной. Налог будет оплачиваться за предыдущий год.

Какое жилье облагается налогом?

Новый налог на недвижимость будет выплачивать собственник жилья либо родитель или опекун, если владельцем является ребенок. Платить налог нужно за каждый квадратный метр сверх нормы. Выплаты назначаются в таких случаях:

для квартир площадью более 60 кв. м;

площадью более 60 кв. м; для жилых домов площадью более 120 кв. м;

площадью более 120 кв. м; для других типов объектов недвижимости площадью более 180 кв.м;

площадью более 180 кв.м; собственники квартиры площадью 300 кв. м или дома более 500 кв. м дополнительно выплатят 25000 гривень.

Если жилье имеет несколько собственников, то каждый владелец выплачивает налог за свою долю. Если же недвижимость находится в общей совместной собственности, но не разделен в натуре, налог платит один из владельцев по общему согласию.

Каким будет размер налога?

Читайте такжеСегодня в Украине подняли прожиточный минимум: как изменятся соцвыплатыМестные власти сами устанавливают размер налога. Однако он не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января 2020 года — то есть, 4723 гривень. Налог за квадратный метр жилья не может превышать 70,85 гривень. Размер выплаты в Киеве – 1% от минимальной зарплаты или 47,23 грн за каждый кв. м.

В какой срок нужно оплатить налог?

Уведомление об уплате налога на недвижимость владельцы жилья должны были получить до 1 июля. Если уведомления не было, нужно обратиться в налоговый орган по месту регистрации. Выплатить налог нужно в течение 30 дней с 1 июля или 60 дней с дня получения квитанции.

Есть ли штрафы за неуплату налога?

За задержку платежа на срок до 30 дней придется доплатить 10% от суммы налога. При задержке более 30 дней — 20% суммы.

Кто освобожден от налога?

Новый налог на недвижимость могут не выплачивать дети-сироты, дети с инвалидностью, многодетные семьи, участники ООС и их семьи, а также детские сады, школы, религиозные организации, общественные организации инвалидов.

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Автор: Екатерина Пулатова