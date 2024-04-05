Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" изменился.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 39,40 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн, евро - по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 39,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 18 копеек и составляет 42,74 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 9 копеек - до 39,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,27 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,75 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,02 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,35 грн/евро, то есть гривна ослабла на 9 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

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