Разрыв между долларом и евро увеличился.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 апреля, снизился на 15 копеек - до 39,40 грн за доллар в среднем.

Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,90 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 9 копеек - до 39,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,27 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,02 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,35 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 9 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Согласно прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в большинстве касс банков до конца текущей недели будет находиться в коридоре покупки и продажи от 38,40 до 39,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,50 до 39,70 грн/долл.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что максимальные курсовые отклонения в течение 5 дней (банковской недели) не превышают 2,6% (около 1 грн). То есть возможное снижение, как и возможный рост, происходит более-менее в одном темпе, без существенных курсовых скачков.

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