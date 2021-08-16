Курс гривни к евро укрепился до 31,36 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 17 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,36 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,67/26,69 грн/долл., к евро - на уровне 31,38/31,40 грн/евро.

Курс на 16 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 16 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий