Курс гривни к евро укрепился до 31,40 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,40 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,65/26,67 грн/долл., к евро - на уровне 31,34/31,36 грн/евро.

Курс на 13 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 13 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий