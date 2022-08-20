Такие купюры уже обнаружили в Одессе, Киеве и на западе Украины / фото УНИАН

В Украине начали появляться выведенные из обращения купюры номиналом в 500 гривень. Эти деньги находились в хранилище "Ощадбанка" во временно оккупированном Херсоне. 

Соучредитель банка Monobank Олег Гороховский на своей странице в Telegram показал, как выглядят выведенные из обращения купюры.

Он рассказал, что такие купюры уже обнаружили в Одессе, Киеве и на западе Украины. Неизвестные пытаются пополнить ими терминалы самообслуживания iBox.

"Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500 гривневыми купюрами, которые выведены из обращения в хранилище Ощадбанка в Херсоне. Нетипичные пополнения новых клиентов iBox крупными купюрами могут задерживаться до инкассации терминала. Установить их непригодность без визуального осмотра, непосредственно в терминале, невозможно", - добавил Гороховский.

В Украине начали появляться выведенные из обращения купюры номиналом в 500 гривен / фото Telegram-канал Олеха Гороховского

На фото можно увидеть, что выведенные из обращения купюры имеют характерные повреждения. 

Ранее УНИАН уже сообщал, что Monobank поднимает тариф на снятие наличных.

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