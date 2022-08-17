С 1 сентября Monobank поднимает тариф на снятие наличных с 0,5 до 0,9%.
Об этом сообщил в Telegram сооснователь банка Олег Гороховский.
"С 1.09.2022 платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах. В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наши расходы и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", - отметил Гороховский.
Тариф на снятие кредитных средств останется без изменений.
Война в Украине и Monobank:
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
25 февраля Monobank решил вернуть кредитные лимиты клиентам, но не в полном объеме.
28 февраля Украинский Monobank на всех картах в Apple Pay и Google Pay изменил дизайн, добавив иллюстрацию с надписью "Русский корабль, иди на*уй".
17 марта "Monobank" разработал необычные карты с Зеленским, Арестовичем и Кимом (фото).
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