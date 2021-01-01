С 1 января 2021 года в Украине увеличивают выплаты военнослужащим. Одноразовый бонус военные будут получать после заключения первого контракта с ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
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Единоразовые выплаты будут выплачивать в следующих размерах:
- лицам рядового состава - восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (2 270 грн) - в сумме 18 160 грн;
- лицам сержантского и старшинского состава девять прожиточных минимумов - 20 430 грн;
- лицам офицерского состава десять прожиточных минимумов - 22 700 грн.
Кто имеет право на получение выплат:
- лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;
- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;
- лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;
- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.
Кто не получит пособие
Единовременное пособие не будет выплачиваться лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.
Выплата единовременного денежного пособия осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.
Госбюджет-2021: что известно
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год.
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