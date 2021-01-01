Единовременное пособие не будет выплачиваться лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.

С 1 января 2021 года в Украине увеличивают выплаты военнослужащим. Одноразовый бонус военные будут получать после заключения первого контракта с ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Читайте такжеПрожиточный минимум в Украине: каким он будет в январе и как будет меняться в течение года

Единоразовые выплаты будут выплачивать в следующих размерах:

- лицам рядового состава - восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (2 270 грн) - в сумме 18 160 грн;

- лицам сержантского и старшинского состава девять прожиточных минимумов - 20 430 грн;

- лицам офицерского состава десять прожиточных минимумов - 22 700 грн.

Кто имеет право на получение выплат:

- лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;

- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;

- лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;

- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Кто не получит пособие

Единовременное пособие не будет выплачиваться лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.

Госбюджет-2021: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко