Это первый из двух этапов повышения в нынешнем году

С 1 января 2021 года в Украине повышают уровень минимальной зарплаты — на 1 тыс. грн, до 6 тыс. грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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В 2021 году предусмотрены два этапа повышения минимальной зарплаты:

с 1 января 2021 года — с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн;

с 1 декабря 2021 года — с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Повышение минимальной зарплаты обойдется бюджету более чем в 41 млрд грн и обеспечит рост зарплат медиков, учителей и других работников бюджетной сферы.

Госбюджет-2021 и повышение минимальной зарплаты

В проекте государственного бюджета на 2021 год был заложен дефицит в 6% валового внутреннего продукта, а также повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января до 6 тысяч гривень, а с 1 июля – до 6,5 тысячи гривень.

27 ноября 2020 года стало известно о том, что запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень переносится на 1 декабря.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

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Автор: Елена Коваленко