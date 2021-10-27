Курс гривни к евро установлен на уровне 30,64 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 28 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,64 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,38/26,40 грн/долл., к евро - на уровне 30,61/30,63 грн/евро.

Курс на 27 октября:

Национальный банк Украины на среду, 27 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ближайшие дни:

Эксперты прогнозировали, что в конце октября гривня ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий