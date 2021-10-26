Курс гривны к евро установлен на уровне 30,68 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 27 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,42 грн/долл., то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,68 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,32/26,51 грн/долл., к евро - на уровне 30,45/30,75 грн/евро.

Курс на 26 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 26 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривна ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на конец октября:

Эксперты прогнозировали, что в октябре гривня ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Автор: Богдан Слуцкий