Отмечается, что планируется ускорить интеграцию энергетического рынка Украины с рынком ЕС.

Украинцам нужно готовиться к увеличению сумм в платежках. Украинские власти заявили о планах повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений)", - говорится в Меморандуме с Международным валютным фондом.

При этом документ предусматривает внешнее финансирование и прозрачную прямую бюджетную поддержку энергетических госпредприятий в ожидании доступных бюджетных ресурсов. В то же время указано, что после окончания полномасштабной войны придется постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию.

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"На основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон КМУ примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения", - указано в Меморандуме.

Тарифы на услуги ЖКХ в Украине - прогноз эксперта

Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в Украине рассматривается вопрос поднятия тарифов на газ до 9,5-10 гривень за кубометр.

По его словам, это может произойти уже этим летом, когда поднятие тарифа существенно не отразится на кошельках обычных украинцев.

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