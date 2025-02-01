Украинцам посоветовали иметь доверенное лицо, которое будет следить за оплатой счетов.

Украинцы, которые не проживают в своих квартирах, все рано получают счета за коммунальные услуги. Многоквартирные дома потребляют ресурсы, за которые нужно платить.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире Киев24 отметил, что если человек уехал за границу, то это не значит, что его квартира в многоэтажке не будет потреблять энергоресурсы или другие услуги. По его словам, у каждой коммунальной услуги своя специфика.

"К примеру, для электричества стоят счетчики, которые показывают фактическое потребление, но дом потребляет электроэнергию и без вашей квартиры, и за нее тоже нужно платить. Что касается отопления, то ситуация несколько иная. Даже если человек ограничил потребление в своих батареях, то это не означает, что квартира не отапливается. Она отапливается в составе доме, поэтому идут начисления за тепло. По теплу идут начисления за общедомовым счетчиком. По воде нужно подавать показатели счетчика. Если человек не живет в этой квартире, то действительно потребления не будет, но дом все равно что-то потребляет на общедомовые потребности, и за это также нужно платить", - объяснил политик.

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Кучеренко рекомендует иметь доверенное лицо или лично отслеживать и оплачивать коммунальные счета

"Услуги по уборке территории, обслуживание дома, обслуживание лифтов, если это многоэтажка, даже если вы там не живете, но дом потребляет, территория убирается, ремонты проводятся, обслуживание сетей происходит, поэтому будут начисления. Да, они будут меньше, чем если бы вы потребляли этот ресурс, но они будут", - подытожил нардеп.

Согласно прогнозу Национального банка, тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение 2025 года, но не исключается их повышение со следующего года.

Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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