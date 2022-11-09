Курс доллара в обменниках остался на уровне предыдущего показателя, а евро относительно гривни подорожал.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составил 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек и составляет 40,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,15 грн за долл., евро - 39,20 грн за евро.

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Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Что будет с курсом гривни - прогнозы экспертов

Эксперты говорят, что в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривны. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

В то же время экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса также считает, что к концу ноября курс доллара вряд ли сильно вырастет. На это время каких-либо серьезных угроз для национальной валюты не наблюдается. По его прогнозу, оснований для того, чтобы курс доллара в Украине подскочил до уровня 50 грн/долл. до конца 2022 года, сегодня нет.

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