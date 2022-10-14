Экономист уверен, что на данный момент не наблюдаются факторы, которые будут фундаментально влиять на курс гривни в ближайшее время.

Оснований для того, чтобы курс доллара в Украине подскочил до уровня 50 грн/долл. к концу 2022 года, сегодня нет.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает 24 канал.

По его словам, на данный момент не наблюдаются фундаментальные факторы, которые будут влиять на курс гривни в ближайшее время. Эксперт добавил, что любые "форс-мажоры" и "резкие движения" всегда вызывают мини-панические или панические настроения.

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"Но именно сейчас фундаментальных экономических причин для дополнительного давления на гривню нет", – заявил он.

Фарса также отметил, что в последний месяц ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась, и объяснил, что на это повлияло:

"Больше стало денег – их начали давать западные партнеры, начиная с августа. Также "зерновое соглашение" очень помогло, и значительно увеличился экспорт. Поэтому пока каких-то причин для ослабления национальной валюты нет. В то же время мы понимаем, что пока будет война – продолжится психологическое давление".

Курс доллара в Украине: столько стоит доллар

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 14 октября укрепился на 7 копеек – до 40,93 грн/долл. Относительно евро курс гривни остался на прежнем уровне – 39,50 грн/евро.

А курс наличного доллара у "ПриватБанка" остался на уровне предыдущего дня – 40,50 грн/долл. Курс евро к гривне укрепился на 10 копеек - до 39,20 грн/евро.

Некоторые экономические эксперты предполагают, что последние массированные ракетные удары России по Украине могут привести к тому, что курс доллара перевалит за 50 гривень.