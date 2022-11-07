Предпосылок для существенного роста курса доллара в ноябре не наблюдается.

Курс доллара в Украине до конца ноября вряд ли сильно вырастет. На данный момент каких-либо серьезных угроз для национальной валюты не наблюдается.

Такой прогноз сделал инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, пишет "Апостроф".

"Учитывая все, на фоне сомнений по поводу "зернового соглашения" произошел определенный скачок. Курс подскочил до 40,5 грн/долл, но дальше не пошел, а сейчас успокоился", – отметил он.

Эксперт не видит предпосылок для существенного роста курса доллара в ноябре.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 7 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 7 ноября остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослаб на 10 копеек и составляет 39,60 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанке" также остался на уровне предыдущего дня – 39,99 грн/долл. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня – 39,20 грн/евро.

Каким будет доллар до конца 2022 года: прогноз

Экономические эксперты прогнозируют, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

"До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту", – отметил эксперт Даниил Монин.