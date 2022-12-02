Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,85 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 40,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек - до 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,85 грн за долл., евро - 40,80 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования валютного рынка.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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