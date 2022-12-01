Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 40 грн за доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне повысился на 30 копеек - до 41,30 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.
Война в Украине и курс доллара:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.
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