Ожидается, что в ближайшее время Конгресс США утвердит примерно 5,5 млрд долларов дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и глобальную продовольственную безопасность.

Соединенные Штаты Америки анонсировали новую экстренную продовольственную помощь для Украины на сумму 215 млн долларов.

Как сообщает CNN, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, призвав другие страны быстро помочь глобальному продовольственному кризису, который растет из-за вторжения России в Украину.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о еще 215 миллионов долларов новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем намного больше. Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро утвердит примерно 5,5 миллиардов долларов дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность", - отметил он.

По словам Блинкена, его страна выделит 500 млн долларов на увеличение производства в США удобрений из-за увеличения потребности в удобрениях в государствах, которые до этого получали их из России.

"Страны, которые имеют значительные запасы зерна и удобрений и финансовые ресурсы, должны активизироваться и делать это быстро. США объявили о новом финансировании на сумму более 2,3 миллиарда долларов на экстренную продовольственную помощь для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей после вторжения России в Украину", - добавил госсекретарь США.

Ранее УНИАН уже сообщал, что G7 готовит пакет финансовой помощи для Украины в 15 миллиардов евро.

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