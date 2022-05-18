Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает отечественный Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления.

Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда Россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором. Однако главное в этом плане не деньги. Главное-это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать то, что разрушили россияне, а будем строить новую Украину. По новым европейским правилам", - написал он.

Также глава правительства добавил, что Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает отечественный Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления.

"Украина будет "владельцем" процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности мы привлечем наших европейских партнеров. Наш общий план будет опираться на 4 столпа: восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политикой; модернизация украинского государства и наших институтов; максимальная интеграции Украины с ЕС во всех сферах и направлениях; экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля президент Владимир Зеленский образовал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

6 мая Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения необходимо будет 600 млрд долларов.

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