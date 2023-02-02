Премии оккупантам будут оплачиваться из кармана населения, если "на выплаты не хватит денег из краевого бюджета".

В России решили, что премии, обещанные оккупантам за захват или уничтожение танков ВСУ будет оплачивать население.

Такое заявление сделал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает российское пропагандистское издание CHITA.RU.

Осипов заявил, что премии оккупантам будут оплачиваться из кармана населения, если "на выплаты не хватит денег из краевого бюджета".

Видео дня

"Думаю, что на первые выплаты в краевом бюджете точно будут средства. Если вдруг окажется, их будут жечь очень много, в таком случае мы посмотрим и присоединим. Я думаю, все забайкальцы будут готовы помочь, и предприниматели помогут", - пояснил он и отметил, что жители Забайкалья поддерживают оккупантов, уничтожающих украинские города и села.

Танки для ВСУ и обещанные РФ премии для оккупантов:

25 января Германия согласовала передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам.

Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.

Германия собирается поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта, Польша обещает предоставить их уже через несколько недель.

Американские танки Abrams прибудут в Украину через несколько месяцев.

В конце января 2023 года власти Забайкальского края пообещали выплаты до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков НАТО.

Кроме того вознаграждение в 5 млн рублей российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка анонсировала также занимающаяся обслуживанием нефтяных скважин компания "ФОРЭС".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обещанные представителями российского бизнеса денежные вознаграждения за подбитые в Украине западные танки Abrams и Leopard "будут способствовать уничтожению такой бронетехники".

Вас также могут заинтересовать новости: