Первый вице-спикер Александр Корниенко напомнил, что две последние недели перед новым годом депутаты не будут работать в пленарном режиме.

До 17 декабря парламент должен принять госбюджет на следующий год, поскольку депутатам не захочется перед новым годом возвращаться в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сказал во время заседания Согласительного совета председателей фракций, групп и комитетов.

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По его словам, ожидается, что проект госбюджета на 2022 год правительство передаст в ВР в ближайшее время.

По мнению Корниенко, было бы хорошо, если бы на этой неделе парламент успел его рассмотреть, поскольку такой важный процесс на последнюю неделю оставлять рискованно. (Последняя неделя до нового года, когда парламент работает в пленарном режиме, это 14-17 декабря, а затем, с 20 по 24 декабря депутаты работают в комитетах и фракциях, с 27 по 31 декабря работают с избирателями – УНИАН)".

По его словам, важно, чтобы "мы не оказались в канун нового года в ситуации, когда надо возвращаться в зал".

"Я думаю, что для большинства депутатов эта перспектива не будет радужной", - добавил первый вице-спикер.

Госбюджет на 2022 год:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

2 ноября Верховная Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении.

Согласно документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн.

Дефицит бюджета - 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн.

Среднемесячная зарплата составит 15,3 тыс. грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс предусмотрен на уровне 28,6 грн за доллар.

Автор: Надя Пришляк