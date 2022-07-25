По словам автора законопроекта, это было предложение бизнеса.

Мобилизованные работники в Украине на время призыва теряют гарантию сохранения среднего заработка, поскольку это большая нагрузка на бизнес.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов - автор принятого и подписанного президентом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" (№ 7251) в эфире информационного телемарафона.

"Этой нормы (об отмене среднего заработка мобилизованным - УНИАН) не было в первоначальном законопроекте, когда его вносили. Но поправка была вынужденно принята, поскольку сейчас государство не компенсирует бизнесу выплаты среднего заработка. Сейчас очень большая нагрузка на бизнес из-за прекращения логистики, проблемы с рынками сбыта, проблемы с поставкой комплектующих... Учитывая указанное, это было предложение бизнеса", - отметил он.

Справка УНИАН. Верховная Рада 1 июля приняла закон, отменяющий сохранение мобилизованным среднего заработка (№ 7251).

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля подписал соответствующий закон.

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