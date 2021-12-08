Рост акциза связан с инфляцией, объяснил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Акциз на алкоголь в Украине решили повысить для того, чтобы компенсировать уровень прошлогодней инфляции.

В прошлом году инфляция составила 5%, и на столько же необходимо повысить акциз, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, говорится в сюжете "2+2".

"Некоторые ставки налогов, они устанавливаются в гривне. Если мы имели в прошлом году инфляцию пять процентов, мы соответственно должны проиндексировать ставки налога на соответствующие товары", – сказал нардеп.

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Напомним, Кабинет министров 2 июня зарегистрировал в Раде законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", его называют "ресурсным".

Парламент 1 июля одобрил документ в первом чтении. Против законопроекта выступили ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

Рада 30 ноября приняла документ во втором чтении.

Документом, в частности, предусмотрено повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

В Раде зарегистрирован ряд проектов постановлений, которые блокируют возможность подписания "ресурсного" законопроекта.

Позже стало известно, что в Украине с 1 января 2022 года акциз на водку, вино и коньяк в среднем повысится на 5%. В связи с ростом акциза ожидается подорожание алкогольных напитков.

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Автор: Екатерина Присяжнюк